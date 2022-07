O maior streamer do Brasil, Casimiro, fará a transmissão exclusiva da partida do Atlético-GO contra o Athletico-PR. O serviço terá valor de R$ 7,90 e pode ser acessado pelo canal da Twitch do influencer digital.

A partida entre os times rubro-negros será disputada na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (20), a partir das 19h30, pela 18ª rodada da Série A.

As transmissões dos jogos feitas por Casimiro costumam ter live aberta entre 18h e 18h30 para o público e 15 minutos antes da bola rolar será fechada para os subs (que é inscrito ou adquiriu a transmissão da partida). Além da presença do influencer, a transmissão terá comentários de Guilherme Beltrão e do narrador Raony Pacheco.

Leia tamém

- Atlético-GO enfrenta o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil

- Atlético-GO cogita jogar Copa do Brasil no Serra Dourada