Aos 25 anos, o lateral esquerdo Jefferson vai iniciar a próxima temporada em busca do pentacampeonato do Campeonato Goiano em sua carreira. No Atlético-GO, é o jogador do elenco mais acostumado a disputar a competição. O atleta coloca como objetivo mais uma conquista do título estadual.

Revelado pelo Goiás em 2016, Jefferson vai disputar sua oitava edição do Goianão. O jogador foi campeão estadual pelo time esmeraldino em 2016, 2017 e 2018. No ano seguinte, acabou como vice-campeão ao ser derrotado pelo Dragão.

Após estar no elenco que chegou a quatro finais consecutivas, Jefferson participou de campanhas mais fracas em 2020 e 2021, ainda pelo Goiás. No entanto, ao se transferir para o Atlético-GO em 2022, o lateral esquerdo, natural de Jaraguá, conseguiu novamente sentir o clima de uma decisão e viu o Dragão ser campeão, apesar de não ter entrado em campo nas duas partidas da final contra o Goiás por causa de desgaste muscular.

Leia também:

+ Pelé é homenageado em novo escudo do Santos

+ Gramado do Serra Dourada passa por revitalização para a próxima temporada

Mais experiente, Jefferson terminou a temporada 2022 como titular e boa aprovação da comissão técnica. Agora, o jogador divide com atletas como o zagueiro Ramón Menezes, o atacante Luiz Fernando, o volante Gabriel Baralha e o meia Shaylon a função de líder do elenco.

Com a experiência de quem já conquistou quatro vezes o Campeonato Goiano, Jefferson aposta que o Dragão tem condições de buscar mais uma vez o título estadual e buscar o bicampeonato consecutivo.

“Espero que sejamos campeões de novo. Nosso grupo está qualificado e unido, continuamos sempre juntos. No (Campeonato) Goiano vamos, sim, ser campeões. No Brasileiro, nosso primeiro objetivo é conquistar o acesso. Estou bastante otimista”, disse Jefferson.