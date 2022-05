Esporte Mais leve, Vila Nova se prepara para duelo contra Flu Elenco colorado voltou aos treinos neste domingo (8), após vencer o Náutico por 2 a 0 e encerrar jejum de nove partidas sem vitória na temporada

O clima no Vila Nova mudou de pressão para confiança e leveza antes da decisão que o clube possui diante do Fluminense, na próxima quarta-feira (11). A mudança no ambiente ocorreu por causa do fim da sequência de nove partidas sem vitória, com o triunfo de 2 a 0 contra o Náutico, na última rodada da Série B. Agora, o clube quer aproveitar as boas energias para virar a el...