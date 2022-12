Aos 21 anos, o lateral direito Luan Sales está de volta ao Atlético-GO e tem a missão de se consolidar no elenco profissional do Dragão. O prata da casa está se vê mais maduro e pretende ganhar espaço em 2023.

No início da temporada de 2022, Luan Sales estava integrado ao time profissional do Atlético-GO, mas perdeu espaço e foi emprestado para a Aparecidense. No Camaleão, o lateral direito fez 19 partidas na Série C do Campeonato Brasileiro e mostrou capacidade para voltar a ser melhor aproveitado pelo Dragão.

"Fui para a Aparecidense, fiz um bom campeonato, e hoje estou tendo a oportunidade de vir aqui e me consolidar como um jogador profissional do Atlético-GO. Estou tranquilo e acredito que será um ano de muitas coisas boas”, comentou Luan Sales.

O lateral direito do Dragão, que fez sua primeira partida como profissional em 2019, valorizou a experiência que obteve na 3ª Divisão nacional se vê mais maduro do que aquele jogador que iniciou a última temporada no Atlético-GO.

"Quanto mais tempo se vive no futebol, mais se aprende. Com certeza sou um Luan de hoje bem melhor do que aquele de janeiro. No início do ano era um outro treinador, chegaram outros jogadores e perdi um pouco de espaço, mas independente de ser em janeiro ou agora em dezembro, o pensamento é o mesmo, porém mais amadurecido”, avaliou Luan Sales.