Esporte Mais três jogadores deixam o Atlético-GO após a Série A Os atacantes André Luis e Lucão, além do meia Ronald, não vão permanecer para 2022

A reformulação de parte do elenco do Atlético segue a todo vapor. Depois do volante Willian Maranhão, o Dragão confirmou as saídas de mais três jogadores. O atacante André Luís não terá contrato de empréstimo renovado e deixa o clube goiano. Além dele, Lucão e Ronald vão retornar para o Grêmio Anápolis e devem ser negociados com o exterior. André Luís tem con...