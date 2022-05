Esporte Manchester City contrata Haaland pelo sonho de ganhar a Champions League Valor da transação, a princípio, custará R$ 322 milhões. Caso metas sejam atingidas, o valor terá acréscimo de mais R$ 63,6 milhões

A imagem foi resgatada nesta terça-feira (10). Erling Haaland sai de campo em 2021, após uma partida do seu time, o Borussia Dortmund, contra o Manchester City, com uma camisa do adversário na mão. Outra imagem mostrada várias vezes foi a do atacante, então adolescente, com a camisa do seu novo clube. O City anunciou ter "um princípio de acordo" com a agremiação alemã ...