Esporte Manchester City goleia o Newcastle e segue isolado na liderança do Inglês Com esse resultado, os comandados de Pep Guardiola seguem isolados na liderança, com 44 pontos, e têm uma sequência de seis vitórias consecutivas

O Manchester City venceu o Newcastle por 4 a 0 neste domingo (19), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Rúben Dias, João Cancelo, Mahrez e Sterling. Com esse resultado, os comandados de Pep Guardiola seguem isolados na liderança, com 44 pontos, e têm uma sequência de seis vitórias consecutivas. Já os Magpies, por ou...