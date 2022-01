Esporte Manchester United afasta Greenwood, acusado de agressão e violência sexual A namorada do jogador, Harriet Robson, divulgou nas redes sociais um vídeo em que aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada

Mason Greenwood, 20, atacante do Manchester United e da seleção da Inglaterra, foi acusado de agressão e violência sexual pela namorada dele, Harriet Robson. A modelo divulgou nas redes sociais um vídeo em que aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada. Na legenda do vídeo, a modelo escreveu: "Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenw...