O pagamento do adiantamento para manipulação de resultado em jogo na Série B chegou até o meia Romário, ex-Vila Nova, por meio da conta do então colega de time, Gabriel Domingos, como antecipou O POPULAR na semana passada, e em três repasses, como mostram comprovantes publicados pelo ge.globo/go neste domingo (19).

Os dois jogadores - Romário demitido do Vila Nova em novembro do ano passado e Gabriel Domingos ainda do Tigre - são alvos da investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que apura manipulação de resultados em três jogo da Série B para beneficiar apostas casadas de pênaltis cometidos no primeiro tempo em três partidas da Série B.

Romário é um dos alvos por ter aceitado cometer pênalti em jogo, e Gabriel Domingos por ter emprestado a conta para que o então colega de time recebesse o pagamento de R$ 10 mil de adiantamento - receberia mais R$ 140 mil após o conclusão do serviço.

O pagamento para a conta de Gabriel Domingos é de R$ 10 mil feito pela BC Sports Management, empresa de Bruno Lopez, o único que teve mandado de prisão cumprido contra ele na operação.

Só que o repasse para Romário feito por Gabriel Domingos é feito em três parcelas: de R$ 5 mil, R$ 3,4 e R$ 1,6 mil.

O esquema planejou apostas casadas em pênaltis no primeiro tempo de três partidas. Em duas, os pênaltis foram cometidos: Criciúma x Tombense e Sampaio Corrêa x Londrina. Apenas em Vila Nova x Sport, o pênalti não foi cometido. Mateusinho, hoje no Cuiabá e que jogava pelo Sampaio Corrêa, e Joseph, do Tombense, também são alvos da investigação.

Entenda o caso

A investigação do MP-GO apurou que um grupo criminoso atua para manipular resultados nas partidas por meio de ações como, por exemplo, cometer pênalti no primeiro tempo dos jogos, entre outras iniciativas.

O objetivo do esquema é viabilizar o êxito em apostas esportivas de elevados valores. Em contrapartida, os atletas recebem parte dos ganhos, em caso de êxito. Estima-se que cada suspeito tenha recebido aproximadamente R$ 150 mil por aposta.

Os investigadores afirmam que o grupo atuou em, no mínimo, três jogos da Série B no fim de 2022, com estimativa de valores envolvidos de mais de R$ 600 mil.

De acordo com o MP-GO, os apostadores fizeram apostas casadas de pênaltis em três partidas. Os jogos são (todos pela última rodada da Série B do ano passado):

Vila Nova 0 x 0 Sport

Criciúma 2 x 0 Tombense

Sampaio Correia 2 x 1 Londrina

Um dos alvos, Gabriel Domingos, volante de 22 anos do Vila Nova, não participou da manipulação, mas emprestou a conta para os pagamentos dos manipuladores.

Leia também:

+ Vila Nova não vê má-fé em participação de Gabriel Domingos e mantém jogador no elenco

+ Manipulação de resultados: o que se sabe sobre a investigação

Romário, de 20 anos, é outro jogador alvo. Ele era jogador do Vila Nova no ano passado e, pouco depois do jogo do Vila Nova que está sob investigação, teve contrato rescindido pelo clube, que não contou o motivo à época, só disse que foi por "ato de indisciplina grave". No entanto, o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, chegou a dizer que o episódio era "caso de polícia".

Os outros jogadores são os laterais Matheusinho, que está no Cuiabá, mas jogava pelo Sampaio Corrêa em 2022, e Joseph, do Tombense.

O Vila Nova foi quem denunciou todo o esquema, em meados de novembro, ao MP-GO. Na ocasião, o presidente do clube colheu informações porque descobriu que Romário estava envolvido em esquema de manipulação de resultados para beneficiar apostas.

O dirigente entrou em contato com o empresário, apontado como o apostador que coordenou o esquema, obteve informações, como participantes e jogos, e entregou para o MP-GO investigar.