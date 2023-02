Na última terça-feira (14), o Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a denominada operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de resultados esportivos em três jogos da Série B do Brasileiro, disputados nos dias 5 e 6 de novembro de 2022, pela última rodada da competição.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária - em Goiânia, São João Del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).

Veja o que se sabe sobre a operação:

Quais são os crimes?

Segundo o MP-GO, a operação “Penalidade Máxima” apura os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes sobre corrupção no esporte, quando alguém solicita ou aceita para si ou outrem vantagem ou promessa de vantagem para qualquer ato ou omissão que tenha como objetivo falsear o resultado da competição esportiva, ou ainda dar ou prometer tais vantagens para mesma finalidade.

Como era o esquema fraudulento?

O apostador cooptava atletas para que eles cometessem pênaltis, ou convencessem outros jogadores a cometerem, no 1º tempo de jogos específicos.

Quanto os jogadores receberiam?

Os jogadores envolvidos no esquema receberiam R$ 10 mil de adiantamento e, em caso de sucesso na aposta esportiva, outros R$ 140 mil seriam repassados.

Quanto a fraude geraria de lucro para o apostador?

De acordo com o Ministério Público, a operação específica dos três jogos na última rodada da Série B do Brasileiro tinha como objetivo um lucro para o apostador de cerca de R$ 2 milhões.

Quem são os alvos da operação “Penalidade Máxima”?

O empresário Bruno Lopez de Moura foi preso temporariamente e seria o principal nome do esquema. Além dele, sua sócia Camila Silva da Motta e a empresa deles, BC Sports Management, estão entre os alvos de busca e apreensão. Além deles, estão os jogadores cooptados para o esquema. Marcos Vinícius Alves Barreira, popularmente conhecido como “Romário”, é ex-jogador do Vila Nova, passou pelo Goiânia em 2023 e está sem clube atualmente. Gabriel Domingos atua no Vila Nova e foi envolvido ao emprestar conta bancária para Romário receber o sinal de R$ 10 mil. Mateus da Silva Duarte, o Mateusinho, era jogador do Sampaio Corrêa e cometeu pênalti, assim como Joseph, que atua pelo Tombense.

Quais foram os jogos em que houve tentativa ou manipulação de resultados?

Criciúma 2 x 0 Tombense-MG, no sábado (5/11/2022), no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina, no sábado (5/11/2022), no Castelão, em São Luís (MA).

Vila Nova 0 x 0 Sport, no domingo (6/11/2022), no OBA, em Goiânia (GO).

A partida entre Vila Nova e Sport foi a única das três citadas no esquema fraudulento a não registrar um pênalti assinalado no 1º tempo da partida.

Quem fez a denúncia?

O Vila Nova recebeu a informação de que o volante Romário estaria envolvido em um esquema de manipulação de resultados para beneficiar apostas esportivas. A partir deste momento, o clube buscou mais informações e colheu dados para organizar um relatório e formalizar uma denúncia para o MP-GO, que deu início às investigações ainda em novembro de 2022.

Onde estão os jogadores citados na operação?

Romário foi demitido do Vila Nova em 2022 por justa causa. Depois disso, o jogador defendeu o Goiânia no Campeonato Goiano e estava a caminho do Athletic-MG. Gabriel Domingos segue no elenco do Vila Nova - a princípio, o clube colorado não vê má-fé na conduta do jogador no caso. O zagueiro Joseph foi afastado pela diretoria do Tombense-MG, que emitiu nota oficial sobre o afastamento. “Imediatamente após confirmar a existência da investigação policial, o Tombense afastou o atleta de todas as suas atividades regulares e se colocou à disposição das autoridades para auxiliar com o que for necessário”, diz a nota. Mateusinho, antes no Sampaio Corrêa, está no Cuiabá e segue suas atividades normalmente. O clube mato-grossense diz que acompanha o caso. “O clube informa que está acompanhando as investigações com atenção e apenas tomará medidas, se necessárias, após a conclusão das apurações”, diz a nota.

Qual é a extensão do esquema fraudulento?

O MP-GO ainda não consegue dimensionar o número de jogos que podem ter sido manipulados. Os promotores vão avaliar o material colhido nas diligências de terça-feira (14), mas já existem indícios de que jogos realizados em 2023, pelos Estaduais, passaram por manipulação semelhante à que foi descoberta com a denúncia feita pelo Vila Nova.