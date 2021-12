Esporte Maracanã tem grama arrancada e usará mistura de gramado natural e artificial em 2022 A previsão é que o estádio volte a receber partidas de futebol a partir de março de 2022, provavelmente a semifinal do Campeonato Estadual do Rio

Aos 71 anos, o Maracanã terá um gramado híbrido a partir de 2022. Para isso, toda a grama foi retirada, o que mudou radicalmente a cara de um dos principais templos do esporte mundial. Com o recesso do futebol brasileiro, a administração do estádio deu início nesta semana à revitalização do campo, com a retirada de todo o gramado e uma escavação de 15 centímetros - para...