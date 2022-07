Morador do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, o ultramaratonista amador Jean Fernandes vai homenagear os 100 anos de Aparecida de Goiânia com uma maratona de 100 quilômetros percorridos pelos bairros da cidade. A largada será no dia 9 de julho, às 8 horas, no Parque da Família, em frente ao Aparecida Shopping.

O atleta de 38 anos já vem treinando para a celebração e estima que gastará 12 horas para concluir todo o percurso. A chegada também será no Parque da Família. Ele diz que sua intenção com a corrida é homenagear a cidade e marcar a representatividade de Aparecida no cenário do atletismo amador.

“Vamos fazer os 100 quilômetros para comemorar o centenário da nossa cidade e mostrar que em Aparecida tem atletas ultramaratonistas, de longas distâncias e que desafiam os próprios limites.” Ele passará por bairros como Cidade Livre, Bairro Independência, Jardim Tiradentes, Garavelo, Alto Paraíso e Setor dos Afonsos, percorrendo a Avenida Rio Verde.

Jean já atua no atletismo amador há cinco anos coleciona pódios como campeão em provas de longas distâncias realizadas em Goiás, São Paulo e Brasília, no Distrito Federal, de onde acaba de voltar com o 4º lugar geral na Volta do Lago, de 100 quilômetros. Para conquistar esses feitos, Jean treina quase todos os dias, perfazendo 110 km por semana.

Correndo pela vida

No domingo, 10 de julho, será realizada a tradicional corrida de rua de Aparecida, o Aparecida Correndo Pela Vida, Contra as Drogas. A corrida tem mais de dois mil inscritos, entre atletas amadores e profissionais. O evento terá início às 8h, mas a concentração começa às 7h, na Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

Os atletas podem retirar seus kits nos dias 8 e 9 de julho, das 10h às 21h, no Espaço Centenário, localizado no Aparecida Shopping, Avenida Independência, Setor Serra Dourada. O kit do atleta é composto por: chip de cronometragem, camiseta comemorativa, número de peito e medalha de participação.

A corrida é dividida nas categorias 10km, 5km, categoria de pessoas portadoras de deficiência – masculino e feminino. Essa categoria é dividida em três subcategorias: deficiente visual, cadeirante, atletas com outras deficiências, prova infanto-juvenil. Além disso, há a categoria caminhada, com percursos de 5 km ou 10 km.

Aparecida 100 Anos

O centenário de Aparecida de Goiânia foi completado no dia 11 de maio de 2022 e vem sendo marcado por diversas comemorações pelo acelerado crescimento e desenvolvimento econômico da cidade nos últimos anos. O município conseguiu deixar para trás o estigma de cidade-dormitório e hoje tem uma economia pujante: possui mais de 68,8 mil CNPJs ativos, conta com 7 polos industriais (4 públicos e 3 privados), que abrigam milhares de indústrias, transportadoras e operadores logísticos, e fechou 2021 empregando mais de 105 mil trabalhadores formais.

A história de Aparecida começou no dia 11 de maio de 1922, quando famílias de precursores da cidade rezaram uma missa campal onde foi construída a capela da padroeira do arraial, atualmente Santuário Nossa Senhora Aparecida. Em 1958, foi criado o Distrito de Goialândia, reconhecendo esta pequena comunidade com esse nome. E em 1963, a Assembleia Legislativa de Goiás sancionou a Lei nº 4.927, criando o município de Aparecida de Goiânia.

