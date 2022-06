Ex-jogadores de grandes clubes nacionais e da seleção brasileira, Marcelinho Carioca e Edílson Capetinha se uniram para a realização do "Futebol das Estrelas", no próximo dia 8 de julho, às 19 horas, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O intuito do evento é arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

O "Futebol das Estrelas" é uma iniciativa do projeto social "Pingo de Gente", que organizará o evento em parceria com a Prefeitura Municipal de Aparecida. “Dados estatísticos divulgados a poucos dias mostram que o número de famílias que passam fome aumentou consideravelmente desde o início da pandemia. Nós que estamos a frente de um projeto social há mais de 7 anos vemos isso claramente. Por isso, resolvemos nos dedicar a realização deste evento que, além de gerar entretenimento, vai auxiliar quem está em situação de vulnerabilidade”, disse a advogada Fernanda Sarelli, responsável pelo projeto.

Além das presenças de Marcelinho Carioca e Edílson Capetinha, o evento ainda contará com a participações de personalidades da música e da internet. A entrada para o "Futebol das Estrelas" será um quilo de alimento não perecível.

Serviço:

O que: Jogo das Estrelas

Onde: Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia

Quando: 8 de julho, ás 19 horas

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível