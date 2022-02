Esporte Marcelo Cabo pede demissão e deixa o Atlético-GO após quatro rodadas no Goianão Treinador iniciava nova temporada no clube, mas pediu demissão após duas derrotas seguidas nos últimos jogos pelo Goianão 2022

Marcelo Cabo não é mais técnico do Atlético-GO. O treinador de 56 anos pediu demissão do Dragão na manhã desta segunda-feira (7) ainda no início de ano e no começo de um novo projeto no clube. A saída ocorreu após duas derrotas seguidas no Campeonato Goiano 2022 (2 a 1 para Goiatuba e 3 a 2 no clássico com o Vila Nova) e fecha o terceiro ciclo à frente do time atleti...