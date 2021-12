Esporte Marcelo Cabo renova e comanda Atlético-GO em 2022 Marcelo Cabo está em sua terceira passagem pelo Dragão e está invicto

Antes do jogo contra o Flamengo, em entrevista ao Premiere, o técnico Marcelo Cabo disse, nesta quinta-feira (9), no estádio Antonio Accioly, que renovou contrato para comandar o Atlético-GO na próxima temporada. O treinador terá pela frente o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e uma competição internacional, ainda a definir. Na última rodada...