Marcelo Gallardo renova contrato e seguirá como técnico do River Plate

O técnico Marcelo Gallardo anunciou em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (8), que renovou seu contrato com o River Plate e vai para mais um ano no comando técnico da equipe. O nome do treinador estava sendo vinculado à seleção do Uruguai e a diversos clubes, mas ele continuará no River. Antes da renovação, o contrato de Gallardo com o River era válido até o ...