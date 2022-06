Em jogo muito movimentado na Arena da Baixada, o Santos empatou em 2 a 2 com o Athletico neste sábado (04), na Arena da Baixada, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe saiu na frente com Marcos Leonardo e levou o empate ainda no primeiro tempo com Pablo. Na segunda etapa, o Furacão virou com gol contra de Léo Baptistão e Marcos Leonardo, outra vez, deixou tudo igual.

O Santos começou melhor, mas viu o Athletico se impor para buscar a virada. Na sequência, porém, o Peixe retomou o controle da partida e terminou mais perto da vitória. Seria a primeira vitória santista como visitante.

Com o empate, o Santos foi ao oitavo lugar e está uma posição atrás do Athletico. Na próxima rodada, o Peixe receberá o Internacional na quarta-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Furacão visitará o Juventude.

O Santos não conseguiu sua primeira vitória como visitante, mas não atuou defensivamente como em partidas anteriores. O Peixe viveu bons momentos no jogo e conseguiu acuar o Athletico.

Léo Baptistão foi o melhor do Santos nos primeiros minutos e quase marcou o seu gol. Na sequência, porém, criou pouco e fez um gol contra na etapa final.

Marcos Leonardo fez os dois gols do Santos antes de se apresentar à seleção brasileira Sub-20 para período de preparação. O atacante, que estava pendurado, forçou o terceiro cartão amarelo pois já ficaria fora contra o Internacional na quarta-feira.

O Santos tentou contratar Pablo em janeiro a pedido de Fabio Carille, mas o centroavante recusou e preferiu o Athletico depois da saída do São Paulo. Pablo fez o primeiro gol do Furacão hoje.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 x 2 SANTOS

Data: 4 de junho de 2022 (sábado)

Horário: 19h

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeira Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Nicolás Hernández, Christian, Pablo e Cuello(Athletico) e Auro, Jhojan Julio e Marcos Leonardo (Santos).

GOLS: Athletico: Pablo, aos 42 minutos do 1 primeiro tempo, e Léo Baptistão (contra), aos 10 minutos do 2 tempo; Santos: Marcos Leonardo (22), aos 11 minutos do primeiro tempo e aos 18 minutos do segundo tempo.

ATHLETICO

Bento, Khelven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinicius; Hugo Moura, Christian e Terans (Erick); Cuello (Vitor Roque), Pedro Rocha e Pablo. Técnico: Felipão.

SANTOS

João Paulo; Auro (Lucas Braga), Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Ricardo Goulart), Sandry e Vinícius Zanocelo; Léo Baptistão (Lucas Barbosa), Jhojan Julio (Felipe Jonatan) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.