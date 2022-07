O volante Marlon Freitas voltou a brincar sobre o acerto do atacante Luis Suárez com o Nacional, do Uruguai, que será adversário do Atlético-GO nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogador disse que a presença do atacante em campo na eliminatória pode ser “mais um problema” para o time goiano, mas torce para enfrentar o experiente centroavante.

“Mais um problema hein (risos). Será que ele vai estar com fome ou não?”, brincou Marlon Freitas em entrevista ao Seleção Sportv.

“Tomara que não jogue o primeiro jogo, para a gente ficar tranquilo. Tomara que esteja sem ritmo, e o preparador físico dê uma segurada nele. Não é possível que vai jogar assim, mas brincadeira a parte, será uma oportunidade (enfrentar Luis Suárez)”, completou o volante do Dragão.

Luis Suárez anunciou retorno ao Nacional na terça-feira (26). O atacante, ex-Barcelona, Liverpool e Atlético de Madrid, assinou pré-acordo com seu time do coração e terá um contrato de três meses.

“Vou torcer para ele jogar, é um cara fenomenal. Acho que está no Top 5 dos centroavantes do mundo. Vai ser boa oportunidade para enfrentar ele, esperamos neutralizar e conseguir vantagem no primeiro jogo”, afirmou Marlon Freitas.

O jogador também prevê duelos difíceis contra o Nacional, mas acredita que o Atlético-GO pode avançar à semifinal do torneio continental.

“Nacional é uma equipe tradicional na Sul-Americana, Libertadores, assim como foi o Olimpia. Mas temos totais condições de fazer dois grandes jogos, com nossa essência, de ser intenso e querer jogar de igual para igual. Vai ser uma oportunidade enfrentar o Nacional e o Luis Suárez”, concluiu o volante atleticano.