Na estreia do técnico Eduardo Baptista, Marlon Freitas protagonizou uma das novidades táticas que o novo treinador do Atlético-GO utilizou na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, na noite de quinta-feira (1º). No posicionamento definido pela comissão técnica, o meio-campista atuou mais aberto, pelo lado direito, para fazer as transições com os laterais Dudu ou Hayner.

Marlon Freitas foi decisivo, pois participou dos dois primeiros gols do Dragão. No primeiro, acionou Dudu, que foi à linha de fundo cruzar para Jorginho marcar. No segundo, fez cruzamento rasteiro para a conclusão de Shaylon.

Perto de terminar o ciclo dele no Dragão, no final desta temporada, o capitão Marlon Freitas é tratado como uma das referências táticas e técnicas no elenco. O status pode fazer a diferença na busca pela permanência na Série A do Brasileiro, objetivo que estará à prova neste domingo (4), às 18 horas, em jogo decisivo, contra o Atlético-MG, no Estádio Antonio Accioly.

“Sempre deixei claro que o meu maior objetivo é ajudar o Atlético-GO. Estarei sempre à disposição para ajudar. O mais importante dentro do Atlético-GO é o coletivo. Somos fortes coletivamente e isso ajuda a potencializar o individual”, ressaltou Marlon Freitas. Caso o jogador seja escalado na partida, vai completar 150 atuações pelo Atlético-GO, desde 2020, quando foi contratado após temporada anterior (2019) de boas atuações jogando no Botafogo-SP, atuando algumas vezes mais aberto, assim como fez no Criciúma-SC (2018).

Mais à vontade pela direita, Marlon Freitas alia armação, condução de bola e jogadas de lado para desarticular o sistema defensivo rival. A estratégia pode ser repetida contra o Galo mineiro, diante do qual teve atuação marcante ano passado, após ficar quase três meses por causa de lesão difícil de ser tratada no pé. Naquela partida, Marlon Freitas voltou no segundo tempo. Num dos primeiros toques na bola, deixou Janderson livre para empatar.

“Foi um momento muito especial na minha vida, depois de um longo tempo longe dos gramados. Um jogo que sempre vou lembrar por tudo que passei durante essa lesão, períodos intensos de tratamento dentro do clube e fora também (em casa). Além disso tudo, a vitória teve um sabor especial”, destacou Marlon Freitas, sobre a virada rubro-negra para 2 a 1, após sequência de resultados negativos.

A diferença do sistema tático anterior é que, nele, Marlon Freitas tinha a função de atuar como segundo volante e auxiliar na marcação. Agora, a tarefa de marcar fica dividida com os volantes Gabriel Baralhas (ou Willian Maranhão) e Edson Fernando, novidade na equipe preparada por Eduardo Baptista para enfrentar o São Paulo. O capitão se posicionou mais adiantado para conduzir a bola, assim como Jorginho (armador) e, às vezes, Wellington Rato. Na visão do treinador, o time atleticano ganha uma opção ofensiva, mesmo perdendo um atacante de lado, e reforça a marcação com a dupla de volantes.

Definido pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, como alguém que “joga de terno e gravata”, Marlon Freitas vive os últimos dias dele no clube. No máximo, terá 16 jogos para atuar caso o clube chegue à final inédita da Sul-Americana e seja titular nas 14 rodadas restantes da Série A. O jogador tem um pré-contrato firmado com o Botafogo para 2023.

“Estou desfrutando de cada momento. Hoje, estou mais forte por tudo que vem acontecendo. Meu maior objetivo é deixar o Atlético-GO na 1ª Divisão. Tenho certeza de que vamos conseguir esse objetivo. Meu foco está 200% no Atlético-GO”, garantiu o meia do Dragão.

No Atlético-GO desde janeiro de 2020, Marlon Freitas foi um dos componentes do trio de meio-campo que se entrosou rapidamente naquele período, ao lado de Edson e Jorginho, até a saída desses dois atletas em setembro de 2020. Depois, Marlon Freitas virou capitão, levantou duas taças de campeão do Estadual (2020 e 2022) e fez gols decisivos.

Até agora, foram 14 gols pelo Atlético-GO - três deles marcados sobre o Goiás, na decisão do Goianão 2022 e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na veia artilheira dele, o último gol foi marcado com chute forte e alto da intermediária, sobre o RB Bragantino, na vitória de 2 a 1.