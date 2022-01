Esporte Marlon Freitas valoriza bom momento no Atlético-GO: 'estou muito feliz' Meio-campista está próximo do 100º jogo dele pelo Dragão - são 95 atuações - e fez sete gols pelo clube

Capitão do time e autor do gol da vitória do Atlético-GO sobre o Iporá neste domingo (30), por 1 a 0, em Iporá, Marlon Freitas recebeu elogios do técnico Marcelo Cabo. O treinador disse que o volante assumiu a liderança antes do jogo, "pisou na área" e fez o gol de pênalti, em lance no qual Rickson foi derrubado por Douglas na área. Marlon Freitas está próximo do 100...