Marquinhos Gabriel foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (15) e está liberado para estrear pelo Goiás. O meia de 32 anos está em Goiânia, assinou contrato até dezembro de 2023 e pode fazer sua estreia diante do Atlético-MG, no sábado (20), pela 23ª rodada do Brasileirão.

O Goiás pagou multa rescisória de R$ 400 mil ao Criciúma, que era detentor dos direitos econômicos do jogador. O pagamento foi feito na manhã desta segunda-feira, já com o atleta em Goiânia para conclusão do acerto. A regularização do vínculo foi feita às 20h21 desta segunda (15) no BID da CBF.

O meia era destaque do Criciúma na Série B. Considerado como principal jogador técnico do Tigre, Marquinhos Gabriel participou de 20 partidas da equipe catarinense, marcou seis gols e deu uma assistência. Ele chega para repor a saída do meia Elvis, que foi para a Ponte Preta.

Revelado pelo Juventude, Marquinhos Gabriel jogará pela primeira vez no futebol goiano. Ele possui passagens por clubes como o Internacional, Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR e Vasco. Também jogou no Bahia, Sport, Al Nassr (Arábia Saudita) e Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos).