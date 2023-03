Chegou ao fim a passagem do meia Marquinhos Gabriel pelo Goiás. O jogador, de 32 anos, pegou o caminho de volta e vai defender o Criciúma na sequência da temporada.

Marquinhos Gabriel chegou ao Goiás no meio da temporada passada vindo justamente do clube catarinense. Com a camisa do Goiás, o meia disputou apenas 18 jogos e marcou um gol.

O jogador tinha contrato com o Goiás até o fim de 2023 e com a transferência recebeu R$ 400 mil do Criciúma. O time esmeraldino tinha desenvolvido essa mesma quantia para contratar Marquinhos Gabriel na temporada passada.

Contratado para ser um possível substituto do meia Élvis, que deixou o Goiás na temporada passada para assinar com a Ponte Preta, Marquinhos Gabriel não conseguiu se firmar no time titular do Goiás.

O melhor momento do jogador no clube esmeraldino foi justamente na estreia, quando fez um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, na Serrinha.

Entre agosto e março, período em que defendeu o Goiás, Marquinhos Gabriel não disputou uma partida completa sequer. O meia foi titular em 11 jogos, mas foi substituído em todos eles. A última atuação de Marquinhos Gabriel pelo Goiás aconteceu no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, quando entrou no decorrer da goleada por 8 a 3.

A saída de Marquinhos Gabriel deve acelerar a busca da diretoria esmeraldina por um meia de armação para a sequência da temporada. Atualmente, o time esmeraldino tem como titular na posição o meia Kauan, de 17 anos. As outras opções são os meias Carlos Maia e João Paulo, mas esses dois últimos perderam espaço.

O técnico Guto Ferreira tem aproveitado, em alguns momentos dos jogos, o argentino Palacios mais centralizado. O treinador, no entanto, lembra que Palacios é jogador com características para jogar aberto pelo lado direito, embora consiga trabalhar por dentro.

O clube deve buscar um reforço neste setor. A diretoria tentou a contratação do meia paraguaio Danilo Santacruz em fevereiro, mas a transferência não foi concretizada. Desta forma, o Goiás voltou a mapear o mercado brasileiro e de jogadores estrangeiros sul-americanos em busca dessa peça criativa.