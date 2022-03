Esporte Marta é cortada da seleção após sofrer lesão no joelho esquerdo Com a lesão, a camisa 10 desfalcará a seleção brasileira feminina na Data FIFA de abril, quando a equipe enfrenta a Espanha e Hungria

A meia-atacante Marta foi cortada da seleção feminina de futebol após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no sábado (26) em partida pelo Orlando Pride (Estados Unidos). Agora, a camisa 10 da seleção terá que realizar uma cirurgia. As informações são da Agência Brasil. “Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de...