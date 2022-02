Esporte Marta marca no seu aniversário, Brasil toma virada e perde para a França O próximo compromisso do time brasileiro é no dia 22 de fevereiro, terça-feira, quando enfrenta a Finlândia

O Brasil enfrentou a França, no Estádio Michel D'Ornano, em Caen, pela segunda rodada do Torneio Internacional da França neste sábado (19), e perdeu de virada por 2 a 1. O gol do Brasil foi marcado por Marta, justamente no dia do seu aniversário de 36 anos. No primeiro jogo das brasileiras no torneio (jogo de estreia na temporada de 2022), as comandadas da técnic...