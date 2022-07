Medalhista olímpica pelo Brasil, com títulos inéditos e nome gravado na história do basquete nacional, Marta Sobral será uma das atrações na final da Liga Internacional de Basquete de Rua (Liibra), que será disputada neste sábado (9), em uma arena montada no meio da Feira Hippie, em Goiânia. Para a ex-pivô, hoje com 59 anos, o Brasil ainda caminha na busca por novas conquistas no esporte e renovação de atletas.

Como titular da seleção feminina de basquete, Marta Sobral foi campeã nos Jogos Pan-americanos de Havana, em 1991, prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000.

A medalha na Austrália foi a última conquistada no basquete, masculino ou feminino, nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio-2020, edição disputada em 2021, o Brasil não garantiu classificação em nenhuma das modalidades.

“Sinto que ainda estamos em fase de renovação, mas grande parte do esporte brasileiro, incluindo o futebol, por exemplo. São renovações que precisam acontecer, mas nós, brasileiros, somos eufóricos e queremos resultados na primeira competição importante. A primeira medalha no Pan-Americano que conquistei (bronze, em 1983, em Caracas-VEN) ocorreu depois de várias derrotas que tivemos”, lembrou Marta Sobral.

A ex-atleta entende que o caminho para o Brasil retomar um período de sucesso no basquete passa por investimento na base.

Na opinião de Marta Sobral, políticas públicas precisam ser pensadas e colocadas em prática para que investimentos sejam feitos na busca por talentos. Para ela, uma quadra poliesportiva, por exemplo, é um modo para que jovens tenham oportunidade para praticar esporte.

“Investir em projetos sociais é outro caminho, podem ser encontrados talentos para ser moldados. Cultura, esporte e educação andam de mãos dadas. Não adianta só arremessar, é preciso ser inteligente e oferecer condições para que o atleta seja treinado além de fundamentos”, salientou Marta Sobral, que já foi secretária de esportes em Santo André-SP, entre 2013 e 2016.

Outro ponto que Marta Sobral entende que pode ser importante para o basquete brasileiro voltar a vencer importantes competições é ter pessoas que entendam sobre o jogo, principalmente, no comando técnico das categorias das seleções feminina e masculina.

Tiago Splitter, ex-pivô e primeiro brasileiro campeão da NBA, é o novo técnico da equipe sub-23 do Brasil. A ex-armadora Adrianinha está no comando da seleção brasileira feminina sub-18 desde o início do ano.

“São treinadores que podem trazer mentalidades diferentes para os atletas. O jogador jovem precisa saber como se comportar em alto nível. O professor de Educação Física pode ser um ótimo técnico, mas também é importante quando um atleta tem essa oportunidade de ser comandado por um vencedor no esporte, que entende todas as necessidades que um atleta precisa”, completou Marta Sobral.

A ex-pivô da seleção brasileira volta a Goiânia após quatro anos. Em 2018, Marta Sobral veio à cidade para acompanhar os jogos do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. No Goiânia Arena, na vitória (83 a 58) contra o Chile no dia 25 de março de 2018, ela foi homenageada com aplausos.

“Não esqueço até hoje, até arrepia lembrar. Sei que o povo ama o basquete aqui, o pessoal levantou no meio do jogo e bateu palmas para mim por minutos. As pessoas não sabem o quanto é importante para um atleta, parei de jogar há 20 anos, ser reconhecida por um feito de décadas”, disse a ex-jogadora.

Feira Hippie recebe finais feminina e masculina da Liibra

A final da Liga Internacional de Basquete de Rua (Liibra) será disputada neste sábado (9), a partir das 13 horas, na Feira Hippie, em Goiânia. Além de bola quicando para as decisões no basquete 3x3, em uma arena montada em frente à rodoviária, várias atrações sociais e musicais estarão à disposição do público que pode comparecer ao local de forma gratuita.

O evento é organizado pela Cufa-GO. A programação prevê a disputa da final feminina a partir das 13 horas, entra Ladies x L.B.C, equipes de Goiânia. O duelo masculino entre Notorious (Aparecida de Goiânia) x Jd. Califórnia (Trindade) será disputado a partir das 14 horas. Após os jogos, a premiação será feita aos campeões.

“O esporte mudou minha vida não porque estava perto de mim, mas por eu ter procurado. Com a Liibra, eles vão no lugar que tem demanda, as comunidades. Tem talento demais, falta dar oportunidades. O trabalho da Liibra é despertar para um esporte gostoso. Você chama dois amigos e já consegue montar um time”, comentou a ex-jogadora da seleção brasileira, Marta Sobral, que será uma das principais atrações do evento e celebrou o crescimento do basquete 3x3, que se tornou olímpico e foi novidade nos Jogos de Tóquio-2020.

“Imagina o tanto de pessoas pelo mundo que praticam o esporte e outros que passaram a conhecer por se tornado esporte olímpico. A Liibra pode despertar esse olhar também aqui em Goiânia, por oferecer o esporte para comunidades, no Centro da cidade, em que diversas pessoas podem parar e conhecer”, analisou Marta Sobral.

Após as decisões, o público terá acesso a um mutirão que contará com diversos atendimentos. No início da noite, a programação musical será atração com shows de artistas como Jessica Ayo, Nega Gizza e o rapper MV Bill.