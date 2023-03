O atacante Matheus Peixoto, de 27 anos, foi apresentado pelo Goiás na tarde desta sexta-feira (3) e revelou estar contente com o empenho do clube esmeraldino em contar com seu futebol. Para a torcida, o novo centroavante afirmou que podem esperar dele muita força e muitos gols.

O jogador, de 1,90m, se recuperou de uma cirurgia realizada no tornozelo em outubro do ano passado e já realiza treinos mais intensos para aprimorar a parte física. Matheus Peixoto disse que está com saudade de jogar e se apresentou como “fazedor de gols” para a torcida esmeraldina.

“Sou um atacante de muita força, um atacante fazedor de gols. Não sou aquele que sai muito da área, sou mais aquele centroavante fazedor de gols, sou muito forte no jogo aéreo. Venho para ajudar muito porque temos muitos jogos, muitas competições e tenho certeza que vamos brigar por coisas grandes esse ano", declarou.

O novo atacante do Goiás revelou que está contente com a ida ao Goiás e espera retribuir a paciência e o cuidado que o clube teve com ele desde o ano passado. “Estou muito feliz e motivado, passei por momentos difíceis no ano passado. Estou vindo com muita vontade de voltar a jogar e mostrar meu potencial”, salientou Matheus Peixoto.

Após deixar o futebol ucraniano devido ao conflito do país com a Rússia, Matheus Peixoto conviveu com lesões em sua passagem pelo Ceará na temporada passada. O atacante contou que viveu momentos de agonia.

“Eu tentava voltar a jogar e não conseguia, tomava injeção todos os dias, passava o dia no clube tentando me recuperar, tomava remédio para treinar e jogar, chegava nos jogos e não aguentava”, contou Matheus Peixoto. "Cheguei na reta final do ano, parei e pensei na minha carreira e meu futuro e acabei optando pela cirurgia para estar bem nesse ano", completou o novo jogador esmeraldino.

Apesar de recuperado completamente da cirurgia no tornozelo, Matheus Peixoto ainda não tem data para estrear com a camisa do Goiás. Sem jogar desde agosto de 2022, o atacante quer estar com força total para voltar a jogar futebol. "Estou bem, estou 100% do tornozelo e agora é mais a parte física que preciso recuperar", frisou. "Vamos com calma e evoluindo a cada dia, estou correndo, fazendo sprint, tudo normal, mas é preciso ter calma. Minha vontade é gigantesca de estar em campo", completou Matheus Peixoto.

Com Matheus Peixoto, o elenco do Goiás passa a ter quatro centroavantes. Além do recém-chegado, o plantel esmeraldino ainda conta com Nicolas, Gabriel Novaes e Philippe Costa.