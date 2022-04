Esporte Matheus Sales é regularizado e reforça o Goiás Volante chega ao Goiás por empréstimo junto ao Coritiba no último dia da janela de transferências

No último dia da atual janela de transferências, o Goiás acertou a contratação do volante Matheus Sales, de 26 anos, por empréstimo junto ao Coritiba. O meio-campista já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e pode estrear contra o Palmeiras, no próximo sábado (16). Matheus Sales foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e participou das ca...