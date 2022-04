Contratado para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Matheus Sales, de 26 anos, foi apresentado pela diretoria esmeraldina nesta terça-feira (12) e quer jogar contra o Palmeiras, no sábado (16).

"Eu estava treinando em Curitiba, fiquei apenas alguns dias sem treinar para resolver algumas questões. Vou me preparar bastante durante essa semana para poder jogar no sábado", garantiu Matheus Sales, que poderá enfrentar, pela primeira vez, a equipe que o revelou.

O jogador explicou os motivos que fizeram ele deixar o Coritiba para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro por outro clube."Faz pouco mais de um ano que eu tinha vontade de sair do Coritiba, as pessoas mais próximas a mim sabem disso. Lá é um grande clube, mas acho que meu tempo já tinha dado e tinha essa vontade de deixar o Coritiba. Faltando pouco tempo para fechar a janela, nós tivemos uma conversa e fui bem sincero, ao aparecer o Goiás não pensei duas vezes", disse Matheus Sales.

Campeão brasileiro de 2016 pelo Palmeiras, Matheus Sales ressaltou a importância de somar o máximo de pontos neste início de campeonato para lutar por objetivos maiores dentro da competição. "A expectativa é muito grande, sei a grandeza do Goiás, clube e torcida, e sabemos que precisamos pontuar o mais rápido possível para livrar da parte de baixo e brigar por coisas grandes. Vim com essa mentalidade e o clube tem a mesma mentalidade", destacou.