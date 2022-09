O atual líder da F1, Max Verstappen conquistou sua décima vitória na temporada neste domingo (4), desta vez, no GP da Holanda.

Diante de sua torcida, que pintou de laranja as arquibancadas do tradicional circuito de Zandvoort, o piloto da Red Bull largou na pole e foi beneficiado pela estratégia adotada por sua equipe, sobretudo, na parte final da corrida.

Nas voltas finais, ele chegou a perder a primeira posição para Lewis Hamilton, mas acabou escolhendo o melhor composto de pneus depois de uma entrada do safety na pista, enquanto a Mercedes optou por não mudar o jogo que havia escolhido para o heptacampeão.

A decisão da Red Bull se mostrou acertada e Verstappen recuperou a primeira posição assim que o carro de segurança deixou a pista. Com exceção a esse momento, o líder da temporada havia, praticamente, feito um passeio em casa.

Hamilton, por sua vez, além de não conseguir se defender ainda caiu para a quarta posição, ultrapassado por seu companheiro, George Russell, em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, o terceiro.

"Eu não posso acreditar em vocês... eu cara, eu estou tão... bravo agora", esbravejou o britânico ainda no carro, frustrado com a decisão de sua equipe, que lhe tirou a chance de lutar pela primeira vitória no ano.

A F1 volta na próxima semana, com o GP da Itália, no circuito de Monza, no domingo (11), às 10h (horário de Brasília).

Confira o resultado do GP:

1 - Max Verstappen

2 - George Russell

3 - Charles Leclerc

4 - Lewis Hamilton

5 - Sergio Pérez

6 - Fernando Alonso

7 - Lando Norris

8 - Carlo Sainz

9 - Esteban Ocon

10 - Lance Stroll

11 - Pierr Gasly

12 - Alexander Albon

13 - Mick Schumacher

14 - Sebastien Vettel

15 - Kevin Magnussen

16 - Guanyu Zhou

17 - Daniel Riccardo

18 - Nicholas Latifi

Valteri Bottas (fora)

Yuki Tsunoda (fora)