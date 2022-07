Esporte Max Verstappen vence corrida sprint e conquista a pole do GP da Áustria O líder da temporada assumiu a ponta na largada e manteve a posição até a bandeirada quadriculada

Max Verstappen será o pole position do GP da Áustria da Fórmula 1. O piloto holandês liderou a corrida sprint realizada no fim da manhã deste sábado (9), no Red Bull Ring, e conquistou a primeira posição na largada da 11ª corrida do mundial. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, encerraram em segundo e terceiro, respectivamente. "Faltou um pouco de ritmo no com...