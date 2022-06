Max Verstappen superou a disputa com o espanhol Carlos SAinz e venceu o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2022 do campeonato mundial de F1. Sainz ficou em segundo lugar e Lewis Hamilton, em terceiro - seu segundo pódio da temporada.

Verstappen, 24, da equipe Red Bull, largou na pole position do Canadá pela primeira vez. Na temporada, é sua segunda pole e, na carreira, sua 15ª. Esse foi seu 150º GP da carreira.

Agora ele soma 175 pontos no campeonato, cravando a liderança com 21 de vantagem sobre o mexicano Sergio Pérez, que não terminou a corrida no Canadá.

Verstappen não se manteve em primeiro durante o início. Carlos Sainz, 27, piloto da Ferrari que largou em terceiro, alternou com o holandês as primeiras posições ao longo da corrida.

Na segunda metade, Sainz voltou ao primeiro lugar, seguido do inglês Lewis Hamilton, 37, atual campeão mundial. Ele dividiu a fila de largada com o veterano Fernando Alonso, 40. O espanhol não largava na primeira fila desde 2012, no GP da Alemanha.

Charles Leclerc, 24, monegasco da Ferrari, largou em último, punição por troca de motor, mas subiu rapidamente. Ele terminou em quinto.

A pista do Canadá é o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, na província de Quebec.

Ainda faltam 14 etapas para o encerramento do mundial: Grã-Bretranha, Áustria, França, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Rússia, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi.

CLASSIFICAÇÃO DO GP DO CANADÁ

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Carlos Sainz (Ferrari)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º George Russell (Mercedes)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Esteban Ocon (Alpine)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Sebastian Vettel (Aston Martin)

13º Alex Albon (Williams)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15º Lando Norris (McLaren)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

Sem classificação: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas) e Sergio Perez (Red Bull)