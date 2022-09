Um sorriso é o suficiente para o jovem Carlos Eduardo da Silva se transformar em craque. O adolescente de 14 anos é a cara do francês Kylian Mbappé, da seleção da França e do PSG. Quando o garoto solta o sorrisão, dá até para confundir. O sósia goiano do atacante ainda tem boa estrada no futebol para percorrer, mas seu sonho é se tornar jogador profissional.

Diferente do ídolo francês, Carlos Eduardo é lateral direito e não costuma fazer tantas investidas ao ataque. O apelido é novo para o goiano, que mora no setor Madre Germana, em Goiânia. “Ano passado, um amigo (Marcos Vinicius) virou para mim e disse que eu era parecido com o Mbappé e começou a me chamar assim. No começo, não achei parecido, mas passei a olhar algumas fotos e hoje eu me acho (parecido), sim”, contou o Mbappé juvenil do Cerrado.

Até o corte do cabelo do adolescente é parecido com o utilizado pelo atacante francês. “Pior que eu sempre cortei assim, acho que me deixou até mais parecido”, brincou o garoto sósia do jogador do PSG, que não sente pressão em ser chamado de Mbappé.

“Eu sou lateral direito, sempre joguei nessa posição. Ainda estou buscando meu espaço. Sou bom defensivamente, mas estou melhorando no ataque. É algo em que tenho que evoluir”, comentou Carlos Eduardo, que começou a jogar futebol em escolinhas aos 7 anos.

O Mbappé goiano participou do projeto Crescer, no Madre Germana, onde nasceu. No ano passado, passou a jogar pela Adejac, no Residencial Itaipú, também em Goiânia. No novo projeto, participa da Taça das Favelas Goiás. O time de Carlos Eduardo está nas quartas de final do torneio e vai enfrentar o Bela Vista na decisão de vaga, neste sábado (17).

“É minha primeira Taça das Favelas. Ano de estreia e vamos ser campeões. Nosso time é muito bom, estamos confiantes e treinando todos os dias para levantar essa taça. Estou muito feliz pela oportunidade de jogar futebol que a Cufa (Central Única das Favelas) tem dado para nós”, declarou o lateral direito do time do Residencial Itaipu sobre a realizadora do torneio.

A equipe do sósia do Mbappé joga de azul, com uniforme que faz alusão à seleção francesa. A admiração pelo craque francês também passou a existir no garoto.

“Depois que me contaram da semelhança, passei a assistir muitos vídeos dele. É uma forma de motivar, ainda tenho muita coisa para aprender, para crescer no futebol e é um certo incentivo que tenho. Apesar de gostar dele, torço para o Real Madrid”, afirmou Carlos Eduardo, que, apesar de ser fã do craque francês, não hesita na hora de escolher entre Neymar e Mbappé: “Se fosse para escolher entre Neymar e Mbappé? Neymar, claro. É nosso craque, vai trazer o hexa”, escolheu o jogador goiano.

De Mbappé, Carlos Eduardo tem a semelhança física, o sorriso, o corte de cabelo. “Só falta aprimorar minha velocidade, sou muito veloz igual ele. O futebol ainda está longe, mas sei que um dia vou jogar mais”, avisou o lateral direito goiano, que só fez um teste para tentar jogar por um clube na carreira, o Bahia, ano passado, mas não avançou nas avaliações.

“É meu sonho me tornar jogador de futebol, é o que busco, é meu sonho. Vou correr atrás e espero não ficar conhecido só como sósia do Mbappé”, concluiu o garoto goiano, que cursa o 1º ano do ensino médio.