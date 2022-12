Com os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre a Polônia neste domingo (4), o francês Kylian Mbappé, 23, chegou a nove e assumiu a ponta dos goleadores da Copa do Catar, com cinco tentos.

O atacante, maior astro dos Bleus (Azuis) neste Mundial, também conseguiu um feito marcante: ultrapassou Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, na precocidade artilheira em Copas.

No sábado (3), o astro francês publicou mensagem nas redes sociais em que pediu orações pelo Rei do Futebol.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Quando tinha 23 anos, o jogador que depois de tornaria o Rei do Futebol acumulava sete gols em Mundiais, feitos na Suécia-1958 (seis) e no Chile-1962 (um).

Até a partida contra a Polônia, que resultou na classificação francesa para as quartas de final, Mbappé também somava sete gols na mais importante competição do futebol (quatro na Rússia-2018, três agora).

Como superou o goleiro Szczesny duas vezes no estádio Al Thumama, em Doha, o atacante do PSG ampliou seu número, passou Pelé e se tornou o mais jovem em Copas a chegar a oito, e depois a nove -o brasileiro só marcou seu nono gol na Copa de 1970, aos 29 anos.

Os nove tentos deixam Mbappé empatado com 11 jogadores, na 14ª posição da lista dos principais artilheiros em Mundiais da Fifa, realizados desde 1930 -esta é a 22ª edição.

Dos que atuam no torneio no Catar, só o argentino Messi, 35, também atingiu a marca de nove gols. Os outros são os brasileiros Ademir, Vavá e Jairzinho, os italianos Paolo Rossi, Vieri e Baggio, os alemães Seeler e Rummenigge, o português Eusébio e o espanhol David Villa.

O recordista de gols em Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16, anotados em quatro participações (2002, 2006, 2010 e 2014).

Completam o top 5 Ronaldo Fenômeno (15 gols), o alemão Gerd Müller (14), Just Fontaine, compatriota de Mbappé que fez todos os seus 13 na Suécia-1958, e Pelé (12).

Mbappé ainda persegue o húngaro Kosics, o alemão Klinsmann (ambos com 11 gols) e seis atletas que marcaram dez vezes em Copas: o argentino Batistuta, o peruano Cubillas, o polonês Lato, o inglês Lineker e os alemães Thomas Müller e Rahn.

Ou seja, Mbappé, para se tornar o maior artilheiro das Copas, precisa ultrapassar 13 nomes, incluindo Pelé. Neste domingo, Maradona e Cristiano Ronaldo (oito gols cada um) já ficaram para trás.

