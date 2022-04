Ausente das cinco primeiras etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL), Gabriel Medina anunciou neste domingo (24) que voltará a competir em G-Land, na Indonésia, entre 28 de maio e 6 de junho. O tricampeão mundial estava afastado para cuidar da saúde física e mental, como informou o UOL na época.

Em entrevista ao "Esporte Espetacular", da Globo, o surfista confirmou que teve depressão. "Não é um segredo, é até um assunto interessante falar em saúde mental. Eu tive uma depressão, comecei a tratar isso com psicólogo e foi uma experiência muito louca, porque eu nunca me imaginei nesse lugar, um lugar assustador, em que as coisas param de fazer sentido para você", disse Medina

Medina também explicou o que acredita serem as razões de seu drama pessoal. "Teve todo o lance da minha família ano passado, do meu relacionamento, foi uma combinação de coisas e sentimentos envolvidos que eu acabei chegando nesse lugar. O por que ou como não sei, só me senti. Por isso que eu tomei a decisão mas difícil da minha vida, que foi parar de competir."

O ano de 2021 foi conturbado para Gabriel Medina, que rompeu relações com a mãe, Simone, e o padrasto e treinador, Charles Saldanha. Em janeiro, ele também terminou o casamento de menos de dois anos com a modelo Yasmin Brunet.

Apesar de o relacionamento familiar ainda não ter sido retomado, de acordo com o que disse à Globo, Gabriel Medina está de volta às competições e feliz com a decisão: "Estou ansioso, porque primeiro vou entrar no meio do circuito, vou ter cinco etapas para competir, mas estou motivado a surfar onda por onda, bateria por bateria, me divertir e fazer o que faz sentido para mim."

"Estou melhor, fico feliz de estar me reencontrando, aprendi bastante durante esse tempo que me afastei das competições e sinto que estou 100%, por isso estou anunciando a minha volta", completou.