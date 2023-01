O meia Julian Palácios foi regularizado e está liberado para estrear pelo Goiás. O argentino de 23 anos treina há semanas no clube esmeraldino e pode ser novidade na formação esmeraldina diante do Anápolis, nesta quinta-feira (19).

Julian Palácios não foi regularizado antes por causa da abertura da janela de transferências no futebol sul-americano, que abriu nesta quarta-feira (18). O meia pertence ao Banfield, da Argentina, e foi emprestado até o final da atual temporada para o time goiano.

Nesta quinta-feira, no último treino antes do jogo contra o Anápolis, Julian Palácios foi utilizado, em parte da atividade, na formação que pode ser titular diante do Anápolis. Ele alternou posição com Carlos Maia.

Goiás e Anápolis se enfrentam nesta quinta-feira, no encerramento da 3ª rodada do Goianão 2023. O jogo será disputado na Serrinha, a partir das 19h30.

