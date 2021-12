Esporte Meia-atacante do Atlético-GO recebe sondagem do Athletico-PR Representantes de Wellington Rato foram procurados pelo Furacão; Diretoria do clube goiano afirma que não recebeu contato dos paranaenses

O meia-atacante Wellington Rato, do Atlético-GO, foi sondado pelo Athletico-PR. Representantes do jogador de 29 anos receberam contato direto da diretoria do Furacão, que buscou informações sobre a possibilidade de negociação e quais seriam os valores para uma possível transferência. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia e confirmada pelo POPULAR. Segundo o presid...