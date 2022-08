O meia Shaylon definiu como “horrível” o primeiro tempo do Atlético-GO no clássico deste sábado (27) diante do Goiás, pela 24ª rodada da Série A. O Dragão perdeu por 2 a 1 para o rival esmeraldino e teve crise ampliada no Brasileirão. O time rubro-negro é o 19º colocado com 22 pontos, dez atrás do time alviverde, que é o 9º.

O camisa 19 fez o gol de honra do Atlético-GO no revés para o rival goiano. Para Shaylon, o Dragão jogou mal no 1º tempo, quando foi dominado pelo Goiás, e terá de trabalhar muito para livrar o clube do rebaixamento.

“Entramos muito mal no jogo. Primeiro tempo horrível, um dos piores que a gente já fez. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, clássico, a situação que a gente está. Mas já foi, perdemos o jogo e temos que trabalhar, nos dedicar para sair dessa situação o mais rápido possível. A gente sabe que vai ser difícil até o final, mas é o único caminho que temos agora”, analisou Shaylon em entrevista ao Premiere.

Em crise na Série A, o Atlético-GO volta atenções para a Sul-Americana. Na quinta-feira (1º de setembro), o Dragão encara o São Paulo pelo jogo de ida das semifinais do torneio continental, no Serra Dourada, a partir das 21h30.