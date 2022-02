Esporte Meia deve ser novidade no Goiás para duelo contra a Jataiense Elvis não foi sido relacionado para nenhuma partida neste início de temporada. Expectativa é que seja novidade diante da Jataiense

O meia Elvis deve ser a principal novidade entre os relacionados do Goiás para o duelo desta quinta-feira (3), contra a Jataiense, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Destaque do time na campanha do vice-campeonato da Série B, competição que terminou como líder de assistências com 11 passes para gols, o jogador ficou de fora dos dois jogos da equipe esmeraldina no início d...