Esporte Meia do Atlético-GO é anunciado pelo Cruzeiro para 2022 "Vai para o meu currículo", diz João Paulo após campanha histórica pelo rubro-negro goiano

O meia João Paulo, de 31 anos, que acabou de disputar a temporada 2021 pelo Atlético-GO, foi anunciado na manhã desta sexta-feira (10) pelo Cruzeiro. O jogador não entrou em campo contra o Flamengo, na quinta (9), mas esteve no EStádio Antonio Accioly para assistir à despedida do Dragão do Brasileiro. O meia João Paulo disse que vai colocar no currículo os fei...