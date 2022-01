Esporte Meia do Atlético-GO celebra início de temporada: ‘quero sempre ajudar’ Polivalente, Rickson já atuou como lateral direito, meia e atacante pelo Dragão

Rickson chegou ao Atlético-GO em meados do ano passado, disputou nove jogos na Série A e, na atual temporada, busca aproveitar as chances dadas pelo técnico Marcelo Cabo. Até agora, ele foi utilizado pelo treinador nas duas partidas do Goianão, nas vitórias sobre Crac e Iporá (ambas por 1 a 0). De lateral direito a atacante, passando pelo meio de campo (avançado ou recuado), Rickson não s...