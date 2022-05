Esporte Meia do Atlético-GO espera repetir ‘noite mágica’ contra a LDU Jorginho foi destaque no primeiro jogo entre as equipes, com três assistências e um gol

O meia Jorginho, do Atlético-GO, espera repetir diante da LDU, nesta terça-feira (24), a boa atuação que apresentou contra os equatorianos na 1ª rodada da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Dragão goleou o time de Quito, por 4 a 0, com um gol e três assistências do camisa 10. “Vou jogar pra isso, mas primeiramente jogar em grupo. Aqui (no Atlético-GO), ninguém é melhor qu...