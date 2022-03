Esporte Meia do Atlético-GO quer aplicar ‘lei do ex’ contra Goiás Shaylon é o artilheiro do Dragão com cinco gols e jogador que mais participou em gols do clube rubro-negro na temporada, com oito participações

O meia atacante Shaylon, de 24 anos, disputa diante do ex-clube, o Goiás, a primeira final do Campeonato Goiano. O jogador tem sido um dos destaques do Atlético-GO neste início de temporada e está bem entrosado no setor ofensivo, ao lado de Jorginho, Wellington Rato e Léo Pereira. No Estadual, é a primeira vez que Shaylon enfrenta o alviverde e espera que a famosa "lei do ex...