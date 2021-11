Esporte Meia do Atlético-GO revela ‘sono mais tranquilo’ após vitória Marlon Freitas marcou o gol que abriu a vitória de 2 a 1 contra o Bahia e encerrou a sequência de sete partidas do Dragão sem vitória na Série A

A noite do Atlético-GO foi mais leve e tranquila, de acordo com Marlon Freitas. O Dragão encerrou a sequência de sete partidas sem vitória na Série A diante do Bahia, na segunda (29), e respira para garantir a permanência na elite do futebol nacional. O meia marcou o primeiro gol do time rubro-negro no triunfo diante da equipe tricolor. Agora, o Atlético se p...