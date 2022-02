Esporte Meia do Goiás é decisivo em seu 1º jogo da temporada Meia marca gol, dá assistência e participa da maior parte das jogadas ofensivas da equipe na vitória sobre a Jataiense

O Goiás é outro com o meia Élvis. Quando o camisa 10 participa diretamente de gols, o time esmeraldino praticamente não deixa a vitória escapar. Foi assim mais uma vez na noite desta quinta-feira (3). O jogador fez um gol e deu uma assistência no triunfo de 3 a 1 contra a Jataiense, a primeira vitória dos comandados de Glauber Ramos no Goianão 2022. Nicolas e Auremir anota...