O meia Elvis será a principal novidade do Goiás para o duelo desta quinta-feira (3), contra a Jataiense, na Serrinha. O jogador vai estrear na temporada após concluir o período de treinos que foi planejado pela comissão técnica para que ele adquirisse o melhor ritmo físico durante a pré-temporada. As equipes se enfrentam a partir das 19h30, no encerramento da 3ª rodada do Goianão.

Ele foi ausência nos jogos contra o Grêmio Anápolis (0 a 0) e Anápolis (derrota de 2 a 1). “No meu ponto de vista (ficar fora do começo do Goianão) não atrapalhou em nada, eu tive mais tempo para trabalhar as valências que precisava. Vim de duas temporadas que joguei todos os jogos, não tive férias e precisava de uma pré-temporada mais longa. Me ajudou muito, amanhã (quinta) vou colocar em prática com meus companheiros para conseguirmos a vitória”, comentou Elvis.

No jogo contra o Anápolis, Elvis foi à Serrinha e viu o Anápolis surpreender e vencer o Goiás por 2 a 1. Na análise do meia, o que falta para a equipe esmeraldina é “entrosamento”.

‘A palavra é essa. Chegaram vários jogadores, do primeiro para o segundo jogo tivemos mudanças. A partir de agora vamos buscar o entrosamento o mais rápido possível. Respeitando todos os adversários, mas temos que ganhar de novo o respeito dentro da Serrinha, principalmente no Campeonato Goiano”, afirmou o meia esmeraldino.

Elvis foi destaque no Goiás na campanha do acesso e vice-campeonato da Série B em 2021, com 11 assistências e quatro gols. O meia, porém, disse que os números devem ficar no passado e que ele precisa melhorar como principal jogador na criação do time esmeraldino.

“Futebol não tem memória, temos que provar a cada jogo. O que joguei ano passado não vale mais nada, eu tenho que provar de novo a partir de amanhã (quinta). Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, sair com a vitória e conto com o apoio do torcedor. Ano passado o torcedor foi nosso diferencial”, salientou o camisa 10 do Goiás, que deseja melhorar os números pessoais em 2022.

“Quem joga em um time como o Goiás tem de ter o objetivo de melhorar. Tenho minhas metas a serem batidas, ano passado tive bons números, mas já foi. Agora tenho que buscar números melhores. Vamos brigar pelo título goiano, fazer uma boa Copa do Brasil e um bom Brasileiro. Desta forma, será um bom ano, mas o foco é o Goiano agora”, declarou o jogador.