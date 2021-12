Esporte Meia do Vila Nova celebra retorno e se prepara para 2ª Copinha Gustavinho é um dos destaques da base do time colorado e volta à equipe goiana após período de empréstimo no Corinthians

O Vila Nova contará com o reforço do meia-atacante Gustavinho para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa para o time colorado a partir do dia 4 de janeiro. O jogador de 20 anos, que tem contrato profissional válido até o final de 2022, retornou de período de empréstimo junto ao Corinthians e é um dos atletas que jogará a próxima edição da Copinha ...