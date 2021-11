Esporte Meia do Vila Nova comemora marca e quer vitória sobre Guarani Arthur Rezende, de 27 anos, vai completar 50 jogos com a camisa do Vila Nova

O meia Arthur Rezende, de 27 anos, vai completar 50 jogos com a camisa do Vila Nova e comemora sequência defendendo o Tigre. A marca será alcançada contra o Guarani, seu ex-clube, neste domingo (7), às 18h15, no OBA, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Arthur Rezende chegou ao Vila Nova no início desta temporada para reforçar a equipe e não demorou para assumi...