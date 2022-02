Esporte Meia do Vila Nova despista se vai comemorar contra o Atlético-GO, seu ex-clube Matheuzinho disputará o primeiro clássico com a camisa colorada e despista sobre possível comemoração contra o ex-clube caso marque no OBA

O meia Matheuzinho disputará neste sábado (5) o primeiro clássico com a camisa do Vila Nova. A tabela colocou o Atlético-GO, seu ex-clube no futebol goiano, como adversário. O jogador de 28 anos não escondeu, em entrevista, o sentimento de gratidão que possui pelo Dragão, mas frisou o desejo de conquistar no Tigre o mesmo reconhecimento que possui pela agremiação rubro-negra...