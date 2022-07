O meia Renan Bressan deve ser a principal novidade do Vila Nova entre os relacionados contra o Novorizontino, no sábado (30). O jogador chegou ao time colorado há cerca de duas semanas e apresentava dores no tornozelo, após choque durante um treino ainda pelo Criciúma, seu ex-clube.

Regularizado, o jogador poderia ter sido relacionado contra o Vasco, mas por orientação do departamento médico, o técnico Allan Aal deixou o jogador fora da lista. Recuperado das dores e treinando com o elenco normalmente, Renan Bressan deve ser novidade contra o time paulista.

Dos sete novos reforços, Renan Bressan, Jonata Bastos e Matheus Mancini ainda não estrearam. Os dois últimos também foram ausência contra o Vasco, por opção técnica.

O Vila Nova segue a preparação para o confronto contra o Novorizontino com mais dois treinos em Goiânia, antes da viagem na tarde de quinta-feira (28) para Novo Horizonte, no interior de São Paulo. O Tigre encerra os treinos na sexta-feira (29), na cidade da partida de sábado. O duelo será disputado a partir das 18h30, no Estádio Jorge de Biasi.