Meia do Vila Nova quase pendurou as chuteiras após pedido do pai

O meia Wagner quase pendurou as chuteiras em 2021, após pedido do pai. O jogador de 36 anos foi apresentado como reforço do Vila Nova, nesta segunda-feira (10) e deu detalhes do período que ficou ausente dos gramados. Quando atuava pelo Juventude, em 2020, o atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e ficou cerca de oito meses sem atuar. “Foi um dos mome...